с чего всё началось

Американский минфин принял решение причислить Китай к странам, манипулирующим валютным курсом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Здоровье Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.

Происшествия В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.

Политика Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн» Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.

Происшествия Житель Балашова получил срок за ложный донос на полицейских Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК по Саратовской области, в Балашове осудили 31-летнего местного жителя за заведомо ложный донос на сотрудников полиции.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.

Армия и оружие Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие» Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.

Технологии Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Происшествия В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.

Авто Продажи «АвтоВАЗа» в РФ за 7 месяцев выросли на 2,2% "За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", — сообщает компания.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Общество В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.

Экономика Названы самые популярные сладости у россиян В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Финансы ЦБ оценил свои потери от санации банков Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Технологии Названа опасность писем с предложениями отписаться от рассылок Эксперты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Общество Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Технологии В России появятся офлайн-магазины AliExpress В России появится первый партнер AliExpress, который будет продавать товары интернет-гипермаркета офлайн.

Авто Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.