Финансы
Минфин США счел Китай валютным манипуляторомГазета.Ru вчера в 22:01
Американский минфин принял решение причислить Китай к странам, манипулирующим валютным курсом. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Стася Милославская рискует повторить „успех“ Леди Гага»
Сенсация прошлой недели, роман Александра Петрова и Стаси Милославской, всколыхнула Интернет.
Обновлено в 00:00
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Житель Балашова получил срок за ложный донос на полицейских
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК по Саратовской области, в Балашове осудили 31-летнего местного жителя за заведомо ложный донос на сотрудников полиции.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера
Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.
Обновлено в 02:13
Общество
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в РФ за 7 месяцев выросли на 2,2%
"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", — сообщает компания.
Обновлено в 02:14
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
Названа опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
Эксперты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено в 01:58
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:53
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Обновлено вчера в 22:18
Технологии
В России появятся офлайн-магазины AliExpress
В России появится первый партнер AliExpress, который будет продавать товары интернет-гипермаркета офлайн.
Обновлено в 01:13
Авто
Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины
Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.
Обновлено вчера в 10:20
Кино
Анна Исаева потребовала прекратить съемки фильма о Юлии Началовой
Бывший секретарь Юлии Началовой Анна Исаева выступила против создания фильма о российской певице, так как и она, и родственники покойной артистки устали от попыток нажиться на имени звезды.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Компания Toshiba Memory представила память XL-FLASH, которая «устраняет разрыв» между DRAM и NAND
По словам Toshiba Memory, память XL-FLASH устраняет разрыв в производительности, который существует между DRAM и NAND.
Обновлено вчера в 12:06