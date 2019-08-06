с чего всё началось

Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Футбол Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Финансы ЦБ оценил свои потери от санации банков Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Общество Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Политика Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.

Космос Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом".

Политика Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн» Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы «Заказана повторная графологическая экспертиза по жалобам кандидатов, ЦИК проводит экспертизу с экспертами, ранее не принимавшими участие в этих экспертизах на уровне центрального аппарата МВД», — сообщил «РИА Новости» руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Происшествия В Петербурге задержан хулиган, избивший кондуктора троллейбуса Мужчина, избивший кондуктора троллейбуса в Петербурге, пришел в полицию с повинной и был задержан.

Наука Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Технологии Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.