Финансы
Минфин США официально признал Китай валютным манипуляторомМонаВиста 00:17
Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
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Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
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Общество
Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
Космос
Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями
Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом".
Обновлено в 02:08
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
«Заказана повторная графологическая экспертиза по жалобам кандидатов, ЦИК проводит экспертизу с экспертами, ранее не принимавшими участие в этих экспертизах на уровне центрального аппарата МВД», — сообщил «РИА Новости» руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено вчера в 14:23
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
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Происшествия
В Петербурге задержан хулиган, избивший кондуктора троллейбуса
Мужчина, избивший кондуктора троллейбуса в Петербурге, пришел в полицию с повинной и был задержан.
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Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 30 июля в 02:02
Авто
Продажи АвтоВАЗа выросли в России на 2,2% за 7 месяцев
Обновлено в 02:00
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
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Технологии
Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия
Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
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В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка
В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
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Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04