с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Происшествия Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.

Космос Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).

Происшествия В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam.

Политика В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.

Общество В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

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Шоу-бизнес Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман рассказал, что программы-шпионы на ноутбуках и в смартфонах копируют документы, перехватывают нажатия клавиш, читают сообщения жертв, активируют микрофон или камеру на устройстве.

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Футбол Клопп выразил недовольство датой начала АПЛ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь нового сезона чемпионата Англии.

Культура Татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства приглашают на выставку в Москву Татарстанские мастера декоративно-прикладного искусства могут принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоится с 14 по 17 августа в Москве, сообщают организаторы.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.

Футбол В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было По ходу игры судья встречи дал пенальти в пользу хозяев, показав характерным жестом, что данное решение принято при помощи системы видеопомощи арбитру (VAR).

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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Политика NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье несмотря на санкции США, говорится в расследовании газеты The New York Times.

Интернет Google Assistant теперь может читать и отвечать на сообщения мессенджеров вроде WhatsApp Ранее, если пользователь говорил Google Assistant: «Прочти мои сообщения», — последний считывал только тексты SMS и пропускал множество входящих сообщений из других приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и так далее.