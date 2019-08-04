Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правдавчера в 16:38
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
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Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбой в работе соцсети. Информацию подтверждает сервис Downdetector.
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Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
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Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
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Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
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Происшествия
Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы
Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.
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Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
В Екатеринбурге подросток упал с крыши одноэтажки и разбился насмерть
В Екатеринбурге 15-летний подросток упал с крыши одноэтажного заброшенного здания и разбился насмерть.
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Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5
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Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В результате ДТП под Новосибирском пострадали семь человек
Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области.
Обновлено в 00:50
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
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Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
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Общество
В воскресенье в Петербурге сохранится прохладная погода
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Обновлено вчера в 09:40
Баскетбол
Дрэймонд Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» объявил о продлении контракта с Дрэймондом Грином. Условия соглашения с форвардом на данный момент неизвестны.
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Авто
Складные колеса: а что, так можно было?
Трансмиссии современных полноприводных автомобилей очень вредно, если автомобиль эксплуатируется на колесах разного диаметра.
Обновлено в 01:07
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено вчера в 11:25
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НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
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Игры
Из чего складывается призовой фонд TI9
Начиная с первого Чемпионата Мира по Dota 2 стартовый размер призового фонда остается неизменным на протяжении девяти лет — он составляет $1,600,000.
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Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37