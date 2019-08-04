Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Происшествия Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.

Футбол Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Томью» "Томь" больше владела мячом, но никакой пользы из территориального преимущества не извлекла - 0:0.

Музыка Гергиев представил оперу «Парсифаль» на Дальневосточном фестивале Фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке в четвёртый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Армия и оружие Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Политика Путина в Италии назвали великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини дал лестную характеристику президенту РФ Владимиру Путину.

Космос «Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Армия и оружие В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Футбол Зенит — Краснодар 1:1 Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.

Культура Герои Dota 2 разыграли сцену из GTA: San Andreas Видео является отсылкой к финальному диалогу в миссии из GTA: San Andreas под названием Beat Down on B-Dub, в которой главный герой Сиджей и его брат Свит отправились к наркоторговцу Би-Дапу.

Общество Тему бытового насилия обсудили в Совфеде совместно с СПЧ Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.

Общество В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Космос Хаббл отслеживает внешние пределы галактики Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.

Кино Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Армия и оружие Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.

Происшествия На Малышева лихач протаранил стоящие на светофоре автомобили Как сообщил читатель E1.RU Алексей, лихач на красном седане несколько раз проехал на красный и протаранил автомобили, стоящие на светофоре.