Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
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Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек
Обновлено в 20:15
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Футбол
Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Томью»
"Томь" больше владела мячом, но никакой пользы из территориального преимущества не извлекла - 0:0.
Обновлено в 09:58
Музыка
Гергиев представил оперу «Парсифаль» на Дальневосточном фестивале
Фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке в четвёртый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Политика
Путина в Италии назвали великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини дал лестную характеристику президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 21:07
Космос
«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года
Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Культура
Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа
Обновлено в 11:48
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено в 16:10
Культура
Герои Dota 2 разыграли сцену из GTA: San Andreas
Видео является отсылкой к финальному диалогу в миссии из GTA: San Andreas под названием Beat Down on B-Dub, в которой главный герой Сиджей и его брат Свит отправились к наркоторговцу Би-Дапу.
Обновлено в 11:30
Общество
Тему бытового насилия обсудили в Совфеде совместно с СПЧ
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.
Обновлено в 10:59
Общество
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено в 21:00
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено вчера в 09:45
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
На Малышева лихач протаранил стоящие на светофоре автомобили
Как сообщил читатель E1.RU Алексей, лихач на красном седане несколько раз проехал на красный и протаранил автомобили, стоящие на светофоре.
Обновлено в 21:13
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35