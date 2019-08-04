Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
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Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Экономика
В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:15
Культура
Герои Dota 2 разыграли сцену из GTA: San Andreas
Видео является отсылкой к финальному диалогу в миссии из GTA: San Andreas под названием Beat Down on B-Dub, в которой главный герой Сиджей и его брат Свит отправились к наркоторговцу Би-Дапу.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Текстильщик» одержал первую победу в сезоне ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»
«Текстильщик» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Иваново.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Общество
Тему бытового насилия обсудили в Совфеде совместно с СПЧ
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019
Обновлено в 11:12
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Обновлено в 16:27
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы
Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено вчера в 09:45
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено в 12:24
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Общество
Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 08:21
Футбол
Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
Обновлено в 21:29
Футбол
«Зенит» провёл для Малкома экскурсию по тренировочному центру
«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новоиспечённого вингера команды Малкома по тренировочному центру клуба.
Обновлено в 06:09
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59