Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

РИА Новости20:54

Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России

Комсомольская правда16:38

США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°19:16

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РБК17:35

Применение новых санкций против РФ объяснили в США

News.ru20:48

Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России

ТАСС16:08

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфакс15:20
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Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

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Тему бытового насилия обсудили в Совфеде совместно с СПЧ

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.
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В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019

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Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
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Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.
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Происшествия

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Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
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В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
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Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
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Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
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