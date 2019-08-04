Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Минфин США разъяснил применение новых санкций против РФ

Аргументы и Факты21:49

Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

РИА Новости20:54

Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России

ТАСС16:08

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБК17:35

Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России

Комсомольская правда16:38

США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°19:16

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфакс15:20
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Происшествия

Благовещенск: река Безымянка затопила детский лагерь «Колосок»

На автобусах вывезли 220 детей. За 40 лет существования лагеря подобное случилось в 2013 году во время сильного наводнения.
Обновлено в 14:17
Футбол

«Бенфика» - победитель Международного кубка чемпионов

На Международном кубке чемпионов досрочно определился победитель.
Обновлено в 15:05
Политика

В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron

Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Происшествия

На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Обновлено в 20:30
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Кино

«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»

Обновлено в 20:36
Космос

В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти

Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Футбол

Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»

Обновлено в 17:11
Музыка

Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс

Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено в 08:33
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N

Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Авто

В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Кино

Вышел трейлер документального фильма про Патрика Суэйзи

Обновлено в 05:54
Культура

Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В США полицейский убил женщину, пытаясь пристрелить ее собаку

В американском штате Техас сотрудник полиции убил человека по неосторожности.
Обновлено в 06:56
Здоровье

5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона

В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено в 15:48
Общество

Россия запретила ввоз китайских фруктов

Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала трогательное видео с матерью

Два дня назад Ольга Бузова приехала в свой родной город Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета

Обновлено в 20:49
Здоровье

В Заветинском районе завершена газификация ЦРБ

В поликлинике ЦРБ недавно установлено новое медицинское оборудование, поставленное в рамках областной программы развития здравоохранения.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Бульварному кольцу положили конец

Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
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