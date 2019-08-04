Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
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Происшествия
Благовещенск: река Безымянка затопила детский лагерь «Колосок»
На автобусах вывезли 220 детей. За 40 лет существования лагеря подобное случилось в 2013 году во время сильного наводнения.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Бенфика» - победитель Международного кубка чемпионов
На Международном кубке чемпионов досрочно определился победитель.
Обновлено в 15:05
Политика
В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron
Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»
Обновлено в 17:11
Музыка
Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс
Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Кино
Вышел трейлер документального фильма про Патрика Суэйзи
Обновлено в 05:54
Культура
Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В США полицейский убил женщину, пытаясь пристрелить ее собаку
В американском штате Техас сотрудник полиции убил человека по неосторожности.
Обновлено в 06:56
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона
В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено в 15:48
Общество
Россия запретила ввоз китайских фруктов
Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала трогательное видео с матерью
Два дня назад Ольга Бузова приехала в свой родной город Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Здоровье
В Заветинском районе завершена газификация ЦРБ
В поликлинике ЦРБ недавно установлено новое медицинское оборудование, поставленное в рамках областной программы развития здравоохранения.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52