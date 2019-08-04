с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Шоу-бизнес Боярский уверен, что без психов не было бы искусства В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

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Общество Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

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Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

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Авто В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109 Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.

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