с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествия 828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Футбол Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.

Происшествия В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Общество Путин подписал закон о «дачной амнистии» Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Происшествия Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Кино В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.

Армия и оружие Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе Власти Соединенных Штатов приветствуют соглашение между Дамаском и сирийской оппозицией о прекращении огня в провинции Идлиб, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Политика В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев, сообщает газета Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.

Происшествия Более 300 домов остаются подтопленными в Амурской области Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта: один в Зейском районе, один в Селемджинском районе, два в Ромненском, два в Свободненском, пять в Серышевском, один в Михайловском и 11 в Мазановском.

Футбол Головин рассказал о целях «Монако» на сезон Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.