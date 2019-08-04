Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правдавчера в 16:38
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Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 15:13
Авто
Названы самые быстрые автомобили Mazda
Обновлено в 00:48
Футбол
Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек
Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск
Обновлено вчера в 10:08
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Путин подписал закон о «дачной амнистии»
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 02 августа в 15:49
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено 02 августа в 14:39
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге
Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти Соединенных Штатов приветствуют соглашение между Дамаском и сирийской оппозицией о прекращении огня в провинции Идлиб, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Более 300 домов остаются подтопленными в Амурской области
Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта: один в Зейском районе, один в Селемджинском районе, два в Ромненском, два в Свободненском, пять в Серышевском, один в Михайловском и 11 в Мазановском.
Обновлено 02 августа в 23:13
Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезон
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:36