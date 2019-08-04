Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Интернет
Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон.
Обновлено 02 августа в 06:06
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В работе Instagram зафиксирован сбой
Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются 4 августа в ряде стран, в том числе и в России.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период
В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 00:52
Политика
The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти Соединенных Штатов приветствуют соглашение между Дамаском и сирийской оппозицией о прекращении огня в провинции Идлиб, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено вчера в 10:59
Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 4-ого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Китайские физики: Лёд в замерзающих каплях оказался похож на губку
Недавно ученые из Китая совершили открытие – их исследование показало, что лёд, образованный в охлажденных каплях воды, имеет пористую структуру, то есть у него есть сходство с обыкновенной губкой по внешнему признаку.
Обновлено вчера в 02:48
Музыка
На концерт Дана Балана пришли тысячи омичей
Ну а на площади Победы собрались тысячи омичей, чтобы услышать выступление приглашенной поп-звезды Дана Балана.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA
Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28