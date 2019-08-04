Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Интернет Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон.

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Общество В работе Instagram зафиксирован сбой Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются 4 августа в ряде стран, в том числе и в России.

Армия и оружие Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.

Политика В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев, сообщает газета Wall Street Journal.

Политика The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе Власти Соединенных Штатов приветствуют соглашение между Дамаском и сирийской оппозицией о прекращении огня в провинции Идлиб, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авто Стартовало производство пикапов JAC T6 для России В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.

Политика В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2» Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Происшествия Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Шоу-бизнес Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Наука Китайские физики: Лёд в замерзающих каплях оказался похож на губку Недавно ученые из Китая совершили открытие – их исследование показало, что лёд, образованный в охлажденных каплях воды, имеет пористую структуру, то есть у него есть сходство с обыкновенной губкой по внешнему признаку.

Музыка На концерт Дана Балана пришли тысячи омичей Ну а на площади Победы собрались тысячи омичей, чтобы услышать выступление приглашенной поп-звезды Дана Балана.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Экономика Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.