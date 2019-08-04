с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Общество Путин повысил размер детских пособий Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.

Единоборства Антонина Шевченко победила Пудилову на турнире UFC on ESPN 5 Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко одержала верх над чешкой Лисией Пудиловой на турнире UFC on ESPN 5. Поединок проходил на арене «Прудешнл Центр» в Ньюарке.

Здоровье Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Авто Назван ТОП-5 первых шагов после покупки подержанного автомобиля «Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Политика Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Политика Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Происшествия В ДТП в Курганской области погибли четыре человека В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.

Происшествия В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Футбол «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии «Ливерпуль» в своей истории пятнадцать раз становился обладателем Суперкубка Англии, последний раз подопечные Юргена Клоппа побеждали в этом турнире в 2006 году.

Общество В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Финансы Экономический прогноз на август Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Общество Политолог прокомментировал несанкционированный митинг в Москве Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT результаты прошедшей в Москве 3 августа несанкционированной акции.