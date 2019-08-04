Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°вчера в 19:16

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

Чем грозят России новые американские санкции

Комсомольская правда13:06

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено в 18:21
Путешествия

Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Здоровье

Если сотрудник заболел корью или туберкулезом

Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора.
Обновлено в 17:33
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Экономика

«Р-фарм» теснит иностранцев

По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Экономика

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».
Обновлено в 21:39
Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено 02 августа в 07:55
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено в 13:59
Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Происшествия

16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

Обновлено в 19:42
Происшествия

Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Наука

В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
Общество

Острова у Хабаровска уходят под воду из-за подъема Амура

Острова близ Хабаровска, занятые дачными участками, уходят под воду из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 21:59
Общество

В Южно-Сахалинске жителей дома, крыша которого сгорела при пожаре, затапливают дожди

Обновлено в 21:18
Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 18:26
Космос

Робота «Федора» научили шутить и философствовать

22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
Обновлено в 20:49
Политика

В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Общество

Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие

Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Обновлено в 13:58
Футбол

Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Обновлено в 16:15
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