с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.

Путешествия Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Здоровье Если сотрудник заболел корью или туберкулезом Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора.

Общество В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.

Экономика «Р-фарм» теснит иностранцев По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".

Экономика Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Происшествия Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Экономика Поставкам угля на Украину разрешили упасть Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Наука В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.

Общество Острова у Хабаровска уходят под воду из-за подъема Амура Острова близ Хабаровска, занятые дачными участками, уходят под воду из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщает региональное ГУ МЧС.

Армия и оружие США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Космос Робота «Федора» научили шутить и философствовать 22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.

Футбол Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.