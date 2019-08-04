Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против РоссииРБК 17:35
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием. Документ проясняет ключевые понятия новых санкций — «американский банк» и «российский суверен».
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Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
Политика Сегодня17:03
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
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