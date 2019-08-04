Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против РоссииРБК 17:35
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием. Документ проясняет ключевые понятия новых санкций — «американский банк» и «российский суверен».
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
Политика Сегодня17:03
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Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
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3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, выступая со сцены на вечеринке коалиции партии "Лига", сделал заявление, что намерен усердно работать на своём посту, чтобы вернуть хорошие отношения с Россией.
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Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
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Армия и оружие
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Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
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Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
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