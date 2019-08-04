с чего всё началось

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием. Документ проясняет ключевые понятия новых санкций — «американский банк» и «российский суверен».

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам В ЦИК Украины обнародовали результаты досрочных выборов в Верховную раду по партийным спискам.

Футбол СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара Как сообщает Sport.es, «Барселона» и ПСЖ ведут переговоры относительно аренды нападающего Неймара в испанский клуб.

Теннис Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Наука Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Общество Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.

Гаджеты Xiaomi появилась в результате ошибки руководства Meizu Инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл историю появления китайской компании Xiaomi – её основатель Лей Цзюню предложил главе Meizu Джеку Вонгу совместно управлять последней, в чем ему было отказано.

Происшествия На юге Ирана разбился истребитель Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.

Гаджеты Экран Redmi K20 «разогнали» до 75 Гц Ранее пользователям удалось найти решение, повышающее кадровую частоту смартфона Xiaomi Mi 9 до 84 Гц, а сейчас схожую процедуру разработали и для Redmi K20.

Общество Путин отметил достижения железнодорожников Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Труп закованного в наручники наркомана нашли на даче в Ленобласти Мужчина был пристёгнут наручниками к щиколоткам обеих рук и ног, а его конечности скреплены плотной верёвкой.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Армия и оружие Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.