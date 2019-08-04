Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против РоссииРИА Новости 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда16:38
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Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено в 17:32
Футбол
«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундах
В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Здоровье
Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови
Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено в 00:00
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото
3 августа артистка поделилась снимком, на котором позирует на палубе в бикини и платье в сетку.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Наука
Учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено в 17:11
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.
Обновлено в 19:50
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Витесс» Слуцкого вдесятером удержал ничью в матче с «Аяксом»
Футболисты «Витесса» в матче первого тура чемпионата Нидерландов сыграли вничью с «Аяксом» из Амстердама, действующим победителем турнира.
Обновлено в 14:22
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 02:52
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.
Обновлено в 23:40
Армия и оружие
Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 05:33
Политика
Стала известна зарплата президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов.
Обновлено в 00:15
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Авто
Volkswagen отзовет свыше 27 тысяч автомобилей
В США будут отозваны свыше 27 тысяч Passat CC и Tiguan, проблема связана с неисправностью подушек безопасности.
Обновлено в 07:29
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Очередной бестселлер на подходе. Redmi K30 Pro получит SoC Snapdragon 855 Plus
Старшая версия, которая получила названием Xiaomi Mi 9T Pro, начнет продаваться в Европе в этом месяце.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено в 08:30
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено вчера в 16:06