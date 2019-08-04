с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Армия и оружие Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Здоровье Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.

Происшествия В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес «Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото 3 августа артистка поделилась снимком, на котором позирует на палубе в бикини и платье в сетку.

Шоу-бизнес Боярский уверен, что без психов не было бы искусства В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.

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Наука Учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Происшествия Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20 В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Футбол «Витесс» Слуцкого вдесятером удержал ничью в матче с «Аяксом» Футболисты «Витесса» в матче первого тура чемпионата Нидерландов сыграли вничью с «Аяксом» из Амстердама, действующим победителем турнира.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии 1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.

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Гаджеты Очередной бестселлер на подходе. Redmi K30 Pro получит SoC Snapdragon 855 Plus Старшая версия, которая получила названием Xiaomi Mi 9T Pro, начнет продаваться в Европе в этом месяце.

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Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.