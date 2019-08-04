Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

США разъяснили применение новых антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 23:31

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

В США разъяснили применение новых санкций против России

Газета.Ru04:28

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым

Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
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Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, улетев на самолете в неизвестном направлении.
Обновлено в 09:52
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
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Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Политика

ЕС призвал немедленно освободить задержанных на акции в Москве

Обновлено в 06:26
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Космос

Земля может стать линзой телескопа

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Обновлено в 07:40
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем

Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

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Что касается "Локомотива", то забили гол, хотели забить второй, но попались на контратаку.
Обновлено в 03:55
Политика

Митинг оппозиции в Петербурге превратился в балаган

По итогам прошедшего в Петербурге митинга полиция сообщила, что участие в мероприятии приняли не более тысячи человек.
Обновлено в 06:29
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 09:24
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Авто

Названы лучшие машины американского производства 60-х годов

Эксперты назвали лучшие машины американского производства, выпущенные в 60-х годах.
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Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

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Обновлено в 07:52
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 03:32
Космос

Мир: Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось

В основе нового исследования происхождения Луны заложено изучение образцов грунта спутника .Ученые изучили полученные материалы на предмет присутствия в составе гафния, урана и вольфрама и установили, что формула вольфрама соответствует результату распада гафния-182, который особенно активно протекал в первые 70 миллионов лет истории Солнечной системы.
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Мясников заявил, что активированный уголь, популярный в России, совсем не эффективен, пишут «Народные новости».
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Обновлено в 07:30
Происшествия

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Обновлено в 07:15
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
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