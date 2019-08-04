Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Политика
Кличко покинул Украину в неизвестном направлении
Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, улетев на самолете в неизвестном направлении.
Обновлено в 09:52
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Космос
Земля может стать линзой телескопа
Обновлено в 08:18
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Александр Гацкан считает, что «Крылья Советов» пропустили нелепый гол
Что касается "Локомотива", то забили гол, хотели забить второй, но попались на контратаку.
Обновлено в 03:55
Политика
Митинг оппозиции в Петербурге превратился в балаган
По итогам прошедшего в Петербурге митинга полиция сообщила, что участие в мероприятии приняли не более тысячи человек.
Обновлено в 06:29
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 09:24
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Авто
Названы лучшие машины американского производства 60-х годов
Эксперты назвали лучшие машины американского производства, выпущенные в 60-х годах.
Обновлено в 04:10
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В Омской области возросло число людей с психическими заболеваниями
В Омской области с диагнозом "психическое расстройство" зафиксировано 1494 человека, при этом в 2017 году этот показатель был на 78 человек ниже.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 03:32
Космос
Мир: Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось
В основе нового исследования происхождения Луны заложено изучение образцов грунта спутника .Ученые изучили полученные материалы на предмет присутствия в составе гафния, урана и вольфрама и установили, что формула вольфрама соответствует результату распада гафния-182, который особенно активно протекал в первые 70 миллионов лет истории Солнечной системы.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье
Врач разоблачил пользу активированного угля
Мясников заявил, что активированный уголь, популярный в России, совсем не эффективен, пишут «Народные новости».
Обновлено 02 августа в 17:02
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пьяный водитель расстрелял инспектора ДПС в Курской области
3 августа 2019 года старший инспектор ДПС Ельников на автодороге возле села Уланок остановил водителя, находившегося по внешним признакам в состоянии опьянения, и попытался самостоятельно задержать его.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26