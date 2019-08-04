Экономика
Минфин США разъяснил новые санкции против РоссииВечерняя Москва вчера в 03:04
Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБК03 августа в 17:35
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Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Интерфакс03 августа в 15:20
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Комсомольская правда03 августа в 16:38
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Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае
Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Единоборства
Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра
Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.
Обновлено в 08:07
Космос
Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик
Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Футбол
Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
Обновлено в 08:06
Наука
Ученые разработали новый метод прогнозирования извержения вулканов
Принципиально новый метод прогнозирования извержения вулканов с более высокой точностью разработан группой ученых из разных стран.
Обновлено 03 августа в 00:42
Авто
Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4
Обновлено в 05:54
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Спорт
Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»
Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова
Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21