Экономика

Минфин США разъяснил новые санкции против РоссииВечерняя Москва вчера в 03:04

Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБК03 августа в 17:35

Подробнее о событии

Минфин США уточнил сроки начала действия новых санкций против России

Известия03:51

США разъяснили применение новых антироссийских санкций

Lenta.ru03 августа в 23:31

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфакс03 августа в 15:20

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБК03 августа в 17:35

Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России

Комсомольская правда03 августа в 16:38

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАСС03 августа в 16:08

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новости03 августа в 20:54
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Общество

Священник РПЦ заявил, что разговаривал с Дарвином о теории эволюции

Обновлено в 08:07
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае

Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ

В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Единоборства

Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Музыка

Скончался известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве

Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра

Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.
Обновлено в 08:07
Космос

Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Футбол

Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»

Обновлено в 08:06
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Наука

Ученые разработали новый метод прогнозирования извержения вулканов

Принципиально новый метод прогнозирования извержения вулканов с более высокой точностью разработан группой ученых из разных стран.
Обновлено 03 августа в 00:42
Авто

Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4

Обновлено в 05:54
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Политика

США не исключают расширение состава участников СНВ-3

Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Спорт

Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики

По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Кино

Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

Обновлено в 01:11
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова

Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
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