с чего всё началось

Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.

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Происшествия Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.

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Космос Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.

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