с чего всё началось

Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Происшествия Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.

Армия и оружие Израиль представил «умный танк» Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».

Транспорт Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.

Футбол «Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.

Экономика «Известия»: в России появятся офисные медпункты По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

Экономика Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году "Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.

Политика В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Футбол Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Экономика Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.

Политика В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.

Транспорт На Колыме ограничили движение по участку федеральной трассы Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Магаданской области ограничили движение по автодороге Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й км. Размытую водой дорогу восстанавливают ремонтные бригады.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Происшествия Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде.

Происшествия Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Здоровье Клещи оказались переносчиками еще одной опасной болезни Клещи являются переносчиками не только опасного для человека энцефалита, боррелиоза и бабезиоза, но и лихорадки Конго-Крым.

Происшествия Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19 В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.