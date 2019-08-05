Экономика
Минфин США разъяснил новые санкции против РоссииВечерняя Москва вчера в 03:04
Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБК03 августа в 17:35
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Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Интерфакс03 августа в 15:20
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Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Израиль представил «умный танк»
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено 03 августа в 22:00
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Авто
Владелец LADA Granta FL поделился мнением об автомобиле
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 05:29
Политика
В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов
Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.
Обновлено в 05:36
Транспорт
На Колыме ограничили движение по участку федеральной трассы
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Магаданской области ограничили движение по автодороге Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й км. Размытую водой дорогу восстанавливают ремонтные бригады.
Обновлено в 02:57
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Клещи оказались переносчиками еще одной опасной болезни
Клещи являются переносчиками не только опасного для человека энцефалита, боррелиоза и бабезиоза, но и лихорадки Конго-Крым.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Культура
В рамках АрМИ-2019 театральный музей Бахрушина стал участником экспозиционной акции «Дом дружбы», посвященной культуре участвующих в соревнованиях стран
Обновлено в 05:24
Происшествия
Трое петербуржцев пропали на Эльбрусе
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии
Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет на заводские ходовые испытания в сентябре
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" приступит к заводским ходовым испытаниям в сентябре.
Обновлено в 05:06