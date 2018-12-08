с чего всё началось

Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.

Энергетика Энергетика Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+ Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России.

Экономика Экономика Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Экономика Экономика Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%.

Экономика Экономика Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.

Экономика Экономика В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.

Экономика Экономика Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Экономика Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8% Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.

Экономика Экономика Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Экономика Экономика В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2» Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Экономика Экономика Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве 7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.

Экономика Экономика В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу» Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.

Экономика Экономика Табачная компания перешла на марихуану

Экономика Экономика Ипотечные долги россиян вырастут в разы Ранее эксперты «Дом.рф» опубликовали статистику, согласно которой с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей.