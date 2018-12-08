с чего всё началось

Отмечается, что санкции были отсрочены с 7 до 21 января 2019 года. Ранее Минфин уже переносил сроки введения ограничений в отношении данных компаний. В апреле США расширили антироссийские санкции.

Минфин США вновь отсрочил санкции для En+, РУСАЛа и «Группы ГАЗ»

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Энергетика Энергетика Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.

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