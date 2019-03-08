Экономика

Минфин США продлил срок завершения сделок с PDVSAКоммерсантъ вчера в 11:55

США продлили срок завершения сделок с облигациями венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA до 10 мая 2019 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минфин Соединенных штатов.
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США продлили срок завершения операций с PDVSA

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США продлили срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA

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США продлили срок завершения сделок с облигациями венесуэльской PDVSA до 10 мая - минфин

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