Экономика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 7 марта
ТАСС
13:40

Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 7 марта 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
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