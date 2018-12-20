Минфин США в очередной раз продлил срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски. Дедлайн, к которому американские компании должны прекратить любое сотрудничество с группой и выйти из состава акционеров, перенесен с 21 января на 7 марта, передает Reuters.

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ до 7 марта

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