Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»ТАСС 11:38

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
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США продлили срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Взгляд.ру11:44

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ до 8 ноября

Forbes11:58

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

ТАСС11:38

США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Ведомости11:48

Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа

РБК11:40

Минфин США отложил начало действия санкций против «Группы ГАЗ» до ноября

RT на русском11:49

США продлили отсрочку санкций для группы «ГАЗ» еще на четыре месяца

Интерфакс11:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Здоровье

На Кубани выделили дополнительные средства на лекарства для льготников

Депутаты ЗСК на сессии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Депутаты на сессии добавили средства на лекарства для льготников, сообщает пресс-служба ЗСК.
Обновлено в 12:02
Общество

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика

Россия пообещала незамедлительно погасить долг перед Советом Европы

Москва пообещала выплатить все долги и пени за прошлые годы сразу после возвращения российской делегации в ПАСЕ всех прав.
Обновлено в 03:25
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Общество

Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля

Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
Обновлено в 12:05
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России

Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 12:00
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали

В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Происшествия

Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Энгельсе горит рынок «Изобильный»

Обновлено в 12:05
Наука

Зомби среди животных: оса-наездник, мокрица-присоска и гриб, вызывающий суицид у муравьев

Обновлено в 11:01
Политика

Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия

Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Найдены способы «разогреть» экономику России

Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 11:49
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП в Ярославской области

Обновлено в 12:44
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