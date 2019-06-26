Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»ТАСС 11:38

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Авто Представлен кроссовер Kia Xceed Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).

Происшествия Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.

Здоровье На Кубани выделили дополнительные средства на лекарства для льготников Депутаты ЗСК на сессии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Депутаты на сессии добавили средства на лекарства для льготников, сообщает пресс-служба ЗСК.

Общество «Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Политика Россия пообещала незамедлительно погасить долг перед Советом Европы Москва пообещала выплатить все долги и пени за прошлые годы сразу после возвращения российской делегации в ПАСЕ всех прав.

Экономика Генеральный директор «Магнита» ушла с должности Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.

Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

Общество Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Политика Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Экономика В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».

Политика Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Найдены способы «разогреть» экономику России Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.