Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»ТАСС 11:38

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
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США продлили срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Взгляд.ру11:44

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

ТАСС11:38

Минфин США отложил начало действия санкций против «Группы ГАЗ» до ноября

RT на русском11:49

США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Ведомости11:48

Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа

РБК11:40

Минфин США отсрочил введение санкций против ГАЗа Дерипаски

Коммерсантъ12:52

США продлили отсрочку санкций для группы «ГАЗ» еще на четыре месяца

Интерфакс11:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Единоборства

Куруглиев завоевал золото в вольной борьбе на Европейских играх

На проходящих в Минске Европейских играх в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг золото завоевал россиянин Даурен Куруглиев.
Обновлено в 13:29
Общество

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Активист из Минеральных Вод получил условный срок по делу о наркотиках

В апреле 2018 года Савостина задержали люди в масках, которые его связали, и, по словам активиста, подбросили ему наркотики.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии

Обновлено в 11:47
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

В Московской области произошло отравление девяти пациентов больницы посёлка Ржавки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Авто

Внедорожный Hyundai i20 нового поколения замечен на тестах

Компания Hyundai готовит к презентации хэтчбек Hyundai i20 новой генерации, а также его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено в 03:39
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Политика

Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России

Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника

Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Политика

Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ

Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
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