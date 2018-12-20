Экономика
Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами.
РБКвчера в 13:45
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Минфин США отвел еще полтора месяца на переговоры о выводе «ГАЗа» из-под санкций
Интерфаксвчера в 13:23
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:53
Финансы
На открытии торгов рубль растёт к евро и доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:05
Экономика
«Ростех» выкупит у группы ИСТ 9,3% в Объединенной вагонной компании
«Ростех» приобретет у группы ИСТ 9,33% акций крупнейшего вагоностроительного холдинга России — «Объединенной вагонной компании» (ОВК), сообщает госкорпорация.
Обновлено в 01:49
Экономика
Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса
Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
В России появилась новая профессия
В России появился новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционное консультирование, пишет Российская газета.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Экономика
Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России
На собрании акционеров En+ Group участники одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров октябрьский в Калининграде, говорится в сообщении группы.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря
Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд
Международные резервы России на 14 декабря составили $464,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика
Крупнейший производитель мяса птицы в России расширяет производство
Компания является крупнейшим в России производителем мяса птицы. В 2017 г. «Черкизово» произвело 549 335 т мяса птицы.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Ozon предложит покупателям давать деньги в долг его поставщикам
В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета
Профицит федерального бюджета отмечен впервые с 2011 года - в районе 2,1 процента ВВП.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Аналитики сравнили предновогодние цены на хамон и коньяк
В «премиальную корзину» вошли шесть продуктов: красная икра, мясо краба, хамон, коньяк Hennessy, мидии и устрицы.
Обновлено в 00:00
Экономика
В ноябре граждане России стали чаще покупать шоколад и воду
Индекс «Кофе с молоком», который отражает объемы покупок российскими гражданами шоколада, молока, кофе и бутилированной воды, вырос на 4,1% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 21:42
Финансы
Развивающиеся рынки восстанавливаются, Бразилия впереди
В будущем году начнется восстановление на пострадавших развивающихся рынках. А возглавлять этот процесс будет эта латиноамериканская страна.
Обновлено вчера в 10:16