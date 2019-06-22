Политика

Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗаРБК 11:40

С En+, Rusal и «Евросибэнерго» санкции были сняты в конце января, после того как Дерипаска выполнил условия Минфина США, которые заключались прежде всего в лишении его контроля над компаниями. Перед этим для компаний Дерипаски Минфин США неоднократно продлял санкционный дедлайн.
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США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

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США продлили отсрочку санкций для группы «ГАЗ» еще на четыре месяца

Интерфакс11:31
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Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

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Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
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Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
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Обновлено в 16:39
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

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По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
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Путин назначил врио главы Ингушетии

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
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Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
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Происшествия

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Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
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Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
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Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

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«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
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Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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В Псебае осудят следователя за прикрытие убийцы многодетной матери

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Футбол

Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июле

Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
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