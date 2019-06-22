Политика
Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗаРБК 11:40
С En+, Rusal и «Евросибэнерго» санкции были сняты в конце января, после того как Дерипаска выполнил условия Минфина США, которые заключались прежде всего в лишении его контроля над компаниями. Перед этим для компаний Дерипаски Минфин США неоднократно продлял санкционный дедлайн.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Вашингтон
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Обновлено в 16:30
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Авто
Mazda в 2020 году выпустит первый серийный электрокар
Как отметил глава марки Mazda Акира Марумото, к 2020 году будет выпущен первый серийный электрокар бренда.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Боевики взорвали газопровод в Йемене
Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Авто
Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Политика
Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Футбол
Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июле
Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
Обновлено в 16:45