Финансы
США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03
Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.
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Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Театры
Театр «У Никитских ворот» готовится к новому сезону
Театр «У Никитских ворот» готовится к новому сезону. 7 августа его открывают «Песни нашего двора».
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено 03 августа в 10:48
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Футбол
«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
«Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Политика
Великобритания после Brexit создаст альянс для противостояния Ирану и России
Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России.
Обновлено в 19:07
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Политика
Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Жена Децла не разрешает сыну видеться с родственниками рэпера
Александр Толмацкий поделился с поклонниками, что жена Децла не позволяет сыну Тони видеться с родственниками скончавшегося в Ижевске рэпера.
Обновлено в 08:44
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму
Жуткие кадры первого в истории случая боевого применения ядерного оружия Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу с безобидным названием Little Boy (" Малыш").
Обновлено в 19:48
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52