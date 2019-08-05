Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается
 на сайте министерства.
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В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

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Строительство кардио-сосудистого центра в Якутске официально стартовало с символической закладки первой сваи.
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В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
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Армия и оружие

Сегодня отмечают День Железнодорожных войск России

Сегодня в России отмечают День Железнодорожных войск. Сегодня, 6 августа, в России отмечается праздник - День Железнодорожных войск.
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Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

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Политика

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Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
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Наука

Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило

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Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

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Технологии

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В ходе исследований Росстата названы города, где можно выгодно купить смартфон.
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Бледанс поделилась видео в костюме БДСМ

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Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
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