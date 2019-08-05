Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Взрывы на складе под Ачинском закончились
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье
В Якутске началось строительство кардио-сосудистого центра
Строительство кардио-сосудистого центра в Якутске официально стартовало с символической закладки первой сваи.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Сегодня отмечают День Железнодорожных войск России
Сегодня в России отмечают День Железнодорожных войск. Сегодня, 6 августа, в России отмечается праздник - День Железнодорожных войск.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило
Американские ученые обнаружили 112-летнюю рыбу весом в 22 кг, которая побила рекорд долголетия.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Семья считалась благополучной: на Кубани расследуют двойное убийство
Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме
Пять человек погибли и не менее 11 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в столице Индии, сообщает агентство ANI со ссылкой на пожарную службу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов
Северная Корея произвела очередные пуски — в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря были выпущены два неопознанных снаряда.
Обновлено вчера в 20:40
Технологии
В России появятся первые офлайн-магазины AliExpress
Первым партнером AliExpress в России станет Tele2. Россияне смогут купить понравившиеся товары в ближайших салонах связи.
Обновлено вчера в 22:17
Гаджеты
Братск вошёл в список городов России с самыми дешёвыми смартфонами
В ходе исследований Росстата названы города, где можно выгодно купить смартфон.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Бледанс поделилась видео в костюме БДСМ
Актриса Эвелина Бледанс порадовала подписчиков, опубликовав в Instagram пикантное видео, запечатлев себя в костюме БДСМ.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено вчера в 04:21