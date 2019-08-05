с чего всё началось

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Происшествия Взрывы на складе под Ачинском закончились Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Технологии Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Здоровье Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Здоровье В Якутске началось строительство кардио-сосудистого центра Строительство кардио-сосудистого центра в Якутске официально стартовало с символической закладки первой сваи.

Армия и оружие В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.

Армия и оружие Сегодня отмечают День Железнодорожных войск России Сегодня в России отмечают День Железнодорожных войск. Сегодня, 6 августа, в России отмечается праздник - День Железнодорожных войск.

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Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

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Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Армия и оружие КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов Северная Корея произвела очередные пуски — в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря были выпущены два неопознанных снаряда.

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