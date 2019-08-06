Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года
Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Общество
Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов
Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.
Обновлено 04 августа в 15:38
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»
Фото Дарья Исаева, "СЭ" Тулу сдуло. Страшный сон "Арсенала" "Нефтчи" – Стартовал "Арсенал" довольно бодро.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме»
В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов спел песню Ольги Бузовой в караоке
В своем профиле Тимур Батрутдинов разместил ролик, снятый во время посещения караоке-бара.
Обновлено в 00:48
Экономика
МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть
Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Создан робот, который будет искать следы внеземной жизни
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Nissan Qashqai vs Mitsubishi Eclipse Cross: японская разборка
Конфигуратор на официальном сайте Mitsubishi не балует вариациями: актуальный Eclipse Cross можно купить в фиксированных исполнениях либо с передним, либо с полным приводом.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
Месси о травме: «Хотел быть вместе с „Барселоной“ и фанатами в США»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разочарован тем, что из-за травмы пропустит предсезонный сбор в США.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Акула за несколько минут напала на двух серферов
Сообщается, что на 23-летнюю девушку набросилась хищная рыба и несколько раз укусила ее за левую руку.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00