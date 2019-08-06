с чего всё началось

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Технологии Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.

Футбол «Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Вдова Децла отказалась от ДНК-экспертизы сына ради наследства Юлия Толмацкая, вдова Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) приняла решение не проводить ДНК-экспертизу сына, чтобы тот мог рассчитывать на наследство.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Гаджеты «Сэнсит.ру» выпустил два кнопочных телефона Senseit на Android Российский высокотехнологичный производитель «Сэнсит.ру» выпустил две новые модели кнопочных телефонов — Senseit L230 и L250.

Политика Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с его выездом на отдых на Мальдивские острова в 2018 году по якобы поддельным документам.

Армия и оружие Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме» В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей 39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.

Экономика Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.

Армия и оружие Американцы нашли свою подводную лодку спустя 80 лет Ранее, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.

Общество Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.

Футбол Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Экономика МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.

Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Кино Лилли Вачовски поддержала идею Warner Bros. о перезапуске «Матрицы» Лилли Вачовски поддержала идею киностудии Warner Bros. о перезапуске дебютировавшей в 1999 году «Матрицы».

Хоккей СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо» Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.

Общество Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.