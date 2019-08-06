Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Технологии
Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями
Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Вдова Децла отказалась от ДНК-экспертизы сына ради наследства
Юлия Толмацкая, вдова Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) приняла решение не проводить ДНК-экспертизу сына, чтобы тот мог рассчитывать на наследство.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Гаджеты
«Сэнсит.ру» выпустил два кнопочных телефона Senseit на Android
Российский высокотехнологичный производитель «Сэнсит.ру» выпустил две новые модели кнопочных телефонов — Senseit L230 и L250.
Обновлено в 00:22
Политика
Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с его выездом на отдых на Мальдивские острова в 2018 году по якобы поддельным документам.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме»
В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Американцы нашли свою подводную лодку спустя 80 лет
Ранее, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 01:25
Общество
Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности
Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть
Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею Warner Bros. о перезапуске «Матрицы»
Лилли Вачовски поддержала идею киностудии Warner Bros. о перезапуске дебютировавшей в 1999 году «Матрицы».
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Ерёменко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
По мнению бывшего футболиста народной команды Владимир Быстров, "Спартак" сделал ошибку, отказавшись от услуг Романа Ерёменко, пригласив на его позицию полузащитника "АЗ Алкмара".
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16