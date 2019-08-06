Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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Минфин США назвал Китай страной, которая манипулирует валютой

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