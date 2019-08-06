Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипуляторомRT на русском вчера в 19:20
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии возобновили боевые действия в Идлибе
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири
Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Месси о травме: «Хотел быть вместе с „Барселоной“ и фанатами в США»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разочарован тем, что из-за травмы пропустит предсезонный сбор в США.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Организм человека начинает стареть с пяток
Обновлено вчера в 23:48
Космос
Как выглядит марсианский ровер будущего: ядерная батарея и роборука
MMRTG сможет поддерживать теплоход в таких тяжелых условиях, потому что это суть ядерная батарея.
Обновлено в 01:17
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено 04 августа в 17:43
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Новый способ получения зарплаты планируют ввести в России
В России планируют ввести новый способ получения заработной платы.
Обновлено вчера в 00:56
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском
Без вести пропавшим после инцидента на территории воинской части в Ачинском районе числится один человек.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары
За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.
Обновлено в 01:14
Кино
Энди Серкис станет режиссером нового фильма «Веном»
Обновлено вчера в 23:40