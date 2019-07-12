Экономика
Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августаТАСС 11:38
Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме главы финансового ведомства.
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