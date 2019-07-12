Экономика
Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августаТАСС 11:38
Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме главы финансового ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Политика
Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Футбол
Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»
Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Технологии
Детали для российских вертолетов напечатают на 3D-принтере
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе
Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Космос
На Марс отправят роботов-скалолазов
На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено в 04:47
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 02:01
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45