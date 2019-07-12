Экономика

Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августаТАСС вчера в 11:38

Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме главы финансового ведомства.
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Минфин США заявил об угрозе нехватки денег

Взгляд.рувчера в 13:13

В США опять хотят увеличить сумму госдолга

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Финмаркетвчера в 12:06

Министр финансов призвал Конгресс США повысить лимит госдолга до ухода на каникулы

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Конгресс США попросили поднять потолок госдолга

Экономика сегоднявчера в 11:48

Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа

ТАССвчера в 11:38

Минфин США просит Конгресс поднять потолок госдолга до августа

Инфоросвчера в 12:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
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Стивен Мнучин
Американский предприниматель
Американский предприниматель, бывший сотрудник банка Goldman Sachs, после победы Дональда Трампа назначенный на должность министра финансов в кабинете избранного президента. С 13 февраля 2017 года министр финансов США.
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