Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциямиРБК 12:43
Министр назвал санкции важным инструментом, который Вашингтон эффективно использует против России. «Мы продолжим использовать их против России в связи с ее плохим поведением с целью изменить это поведение», — сказал Мнучин.
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Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательФАН 12:35
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В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Комсомольская правда11:05
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