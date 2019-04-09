Политика

Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциямиРБК 12:43

Министр назвал санкции важным инструментом, который Вашингтон эффективно использует против России. «Мы продолжим использовать их против России в связи с ее плохим поведением с целью изменить это поведение», — сказал Мнучин.
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Стивен Мнучин
Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательФАН 12:35

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