Политика
Минфин США отсрочил санкции против группы ГАЗНьюс-НН вчера в 12:28
Власти США решили продлить для инвесторов завершение сделок с группой ГАЗ. Об этом сообщается в документах на сайте министерства финансов Штатов. Исключение из санкций для российской компании продлили до восьмого ноября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Зенит» официально подтвердил переход Панюкова в «Урал»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта Нижнеангарска
Экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Службы аэропорта были приведены в полную готовность.
Обновлено в 04:49
Политика
Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии
Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Политика
России вернули все права в ПАСЕ
Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика
В Испании задержан сержант ВВС Бразилии
38-летний военнослужащий был задержан в аэропорту Севильи.
Обновлено в 05:32
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Кино
Сальме Хайек предложили роль в «Вечных» студии Marvel
Актрисе Сальме Хайек предложили присоединиться к фильму «Вечные» студии Marvel. О том, какого она может сыграть, не сообщается.
Обновлено в 02:46
Политика
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
Кремль считает снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутренним делом этой страны, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
Генеральную репетицию «танкового вальса» показали с воздуха
В Ростовской области, под Таганрогом, прошла генеральная тренировка динамического показа боевых возможностей современной военной техники для форума «Армия-2019».
Обновлено в 05:35
Политика
Властям Ингушетии представили нового врио главы республики
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Петербурге 16-летняя девушка вспыхнула из-за загоревшегося платья
Несчастный случай произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя перекинулось на платье, а потом и на саму девушку.
Обновлено в 02:36
Авто
МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
Обновлено в 04:16
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт
В Москве появились фигурки инспекторов ДПС на двух опасных переходах
Предупреждающие фигуры для пешеходов появились на двух аварийно опасных переходах в Москве, спустя несколько месяцев их планируют переставить на другие улицы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.
Обновлено в 05:08