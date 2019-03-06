Политика
Минфин США отсрочил санкции против группы ГАЗВедомости вчера в 13:43
Представитель группы ГАЗ отказался от комментариев. OFAC внес группу ГАЗ в санкционный список в апреле 2018 г. наряду с самим Дерипаской и другими компаниями, которые он контролировал. Сроки вступления в силу санкций против группы ГАЗ до этого уже несколько раз переносились.
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с чего всё началось
Минфин США отложил вступление в силу санкций против группы ГАЗ Олега Дерипаски на четыре месяца, до 6 июля 2019 г., сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC).Ведомостивчера в 13:43
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой
Министерство обороны России заявило, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят в воздух в связи с обнаружением самолёта-разведчика США над Балтикой.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Роскачестве объяснили, должен ли гореть натуральный шоколад
Как выбрать действительно качественный шоколад, рассказали эксперты Роскачества.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка
Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд
Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Huawei подала в суд на правительство США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено вчера в 03:48
Авто
В США оценили российские автомобили Aurus
5 марта в Женеве состоялась презентация автомобилей Aurus. Это имя — рыночное название машин проекта "Кортеж".
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
В Швеции оценили эффективность российских «Искандеров»
Напомним, состоящий на вооружении российской армии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» будет модернизирован и оснащен ракетами новых типов для достижения технической способности гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны противника в любых погодных условиях.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, где нарушают права человека
В противном случае сайты попадают в список нарушителей Роскомнадзора. Если они и дальше отказываются исполнить закон, их блокируют.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Минздрав занялся вопросом навязывания платных медицинских услуг
Поводом для инициативы стали факты навязывания пациентам платных медицинских услуг для увеличения финансирования учреждения посредством внебюджетных источников.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Посольство РФ опубликовало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери
Российское посольство в Лондоне получило копию письма сына погибшей в Эймсбери Дон Стерджесс президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Пентагон просит Конгресс профинансировать покупку ПВО «Железный купол»
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
На вооружение поступили электрошасси «Платформа-О», сообщили СМИ
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Украинский историк обозвал посла в Австрии за высказывание о Крыме
Ученый Андрей Плахонин назвал посла Украины в Австрии Александра Щербу посмешищем за историческую безграмотность.
Обновлено в 00:16
Общество
Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Президент Грузии призвала страны Европы «оживить» диалог с Россией
Обращаясь к парламенту впервые после избрания, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет привлечь зарубежные страны к диалогу с Россией, а само общение, считает политик, нужно оживить.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком
На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Обновлено вчера в 19:04
Путешествия
В итальянском парке туристам запретили ходить в шлепанцах
Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей в размере от 50 до 2,5 тысячи евро (3,7 тысячи - 186 тысяч рублей), сообщает TGCOM.
Обновлено вчера в 15:09