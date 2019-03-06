Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяцаИнтерфакс 13:41

с чего всё началось

Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски. "ГАЗ" попал в "черный список" Минфина США в минувшем апреле, одновременно с самим Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний.

Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца

Политика Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.

Происшествия После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Технологии Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушают права человека Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и ряд других приложений, не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, с ее точки зрения, нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов.

Происшествия «Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.

Политика Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.

Происшествия В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта.

Общество В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.

Политика Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".

Спорт AP узнало о рекордных доходах ФИФА на фоне ЧМ в России Денежные резервы Международной федерации футбола (ФИФА) выросли до рекордных $2,74 млрд, а доход организации за четыре года, охватывающий чемпионат мира по футболу 2018 года, выросли до $6,4 млрд.

Спорт Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.

Политика Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.

Футбол Фред выйдет в стартовом составе «МЮ» в ответном матче ЛЧ против «ПСЖ» Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Фред и Скотт Мактоминей сыграют с первых минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте УЕФА.

Происшествия В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.

Хоккей СКА одержал волевую победу над «Спартаком» СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав на ее продаже более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.

Происшествия Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия» Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.

Спорт ВАДА загрузило 24 терабайт данных из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о завершении процесса загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте агентства.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.

Общество Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.

Происшествия ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Наука Стало известно о третьем в истории пациенте, излечившемся от ВИЧ Стоит отметить, что о последних двух излечившихся от ВИЧ пациентах стало известно на текущей неделе.

Авто Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».

Общество Госдума рассмотрит закон о фейковых новостях во втором чтении Госдума 6 марта рассмотрит во втором чтении законопроект о борьбе с распространением недостоверной информации.