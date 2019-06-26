Политика
Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50
Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 01:31
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Наука
Новые волосяные фолликулы вырастили с помощью 3D-принтера
На распечатанной трехмерной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним помещали клетки волосяных фолликулов.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Власти США обнаружили возможную неполадку в Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США выявило новый возможный риск при эксплуатации Boeing 737 MAX, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 18:21
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия
Задержан отравитель пассажира подмосковной электрички
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Подсолнечная - Москва.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Бывший мэр кузбасского города предстанет перед судом
Установлено, что такую сумму мэр ежемесячно получал за покровительство от главного бухгалтера коммерческой структуры.
Обновлено в 03:19
Общество
Эксперты назвали продукты, от покупки которых лучше отказаться
Специалисты выделили ряд продуктов, от которых советуют отказываться во время похода в супермаркет.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил нового главу Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, гласящий о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Росконтроль проверил состав куриного паштета
Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12