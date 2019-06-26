Политика

Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50

Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Американские власти отсрочили санкции против ГАЗа до 8 ноября

РБК03:21

США продлили срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Взгляд.рувчера в 11:44

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

ТАССвчера в 11:38

Минфин США отложил начало действия санкций против «Группы ГАЗ» до ноября

RT на русскомвчера в 11:49

США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Ведомостивчера в 11:48

Минфин США отсрочил введение санкций против ГАЗа Дерипаски

Коммерсантъвчера в 12:52

США продлили отсрочку санкций для группы «ГАЗ» еще на четыре месяца

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:31
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Наука

Новые волосяные фолликулы вырастили с помощью 3D-принтера

На распечатанной трехмерной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним помещали клетки волосяных фолликулов.
Обновлено вчера в 04:29
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Власти США обнаружили возможную неполадку в Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США выявило новый возможный риск при эксплуатации Boeing 737 MAX, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 18:21
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия

Задержан отравитель пассажира подмосковной электрички

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Подсолнечная - Москва.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Бывший мэр кузбасского города предстанет перед судом

Установлено, что такую сумму мэр ежемесячно получал за покровительство от главного бухгалтера коммерческой структуры.
Обновлено в 03:19
Общество

Эксперты назвали продукты, от покупки которых лучше отказаться

Специалисты выделили ряд продуктов, от которых советуют отказываться во время похода в супермаркет.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Садальский смирился с тем, что его помнят по роли карманника Кирпича

Обновлено в 02:50
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил нового главу Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, гласящий о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:40
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
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