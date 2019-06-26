Экономика

Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50

Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Американские власти отсрочили санкции против ГАЗа до 8 ноября

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RT на русскомвчера в 11:49

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Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

ТАССвчера в 11:38

США продлили отсрочку санкций для группы «ГАЗ» еще на четыре месяца

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
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Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
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Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети

В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
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Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
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Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
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Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
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В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ

Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

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МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
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Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
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Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
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Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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