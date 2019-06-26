Экономика
Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50
Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Обновлено в 06:04
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Наука
В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий
Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Политика
ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения
Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети
В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Общество
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Политика
В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ
Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.
Обновлено в 06:37
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Обновлено в 03:29
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Госдума закрепляет сокращенный рабочий день для женщин на селе
Законопроект, направленный на закрепление нормы о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 07:30