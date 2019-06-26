Политика
Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости 16:50
Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Три очага бруцеллеза выявили в Еврейской автономной области
В трех хозяйствах Еврейской автономной области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза.
Обновлено в 07:04
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 02:04
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский назначил постпреда по Крыму
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 09:28
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Футбол
«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом
Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports.
Обновлено в 18:23
Общество
В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно
Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые высказалась об отношениях с Аленой Шишковой
Решетова подтвердила слова Шишковой о том, что между ними – нормальные отношения.
Обновлено в 06:57
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Теракт в Саратове предотвращен ФСБ
Только что стало известно, что сотрудники ФСБ 26 июня 2019 г. предотвратили теракт в многолюдном месте Саратова.
Обновлено в 05:17
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Авто
«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах
Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42