Политика
Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50
Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Происшествия
Появилось видео из салона разбившегося в Бурятии самолета
Пассажир с Ан-24, совершившего жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, заснял на видео приземление самолета.
Обновлено в 03:44
Общество
В Челябинской области продают особняк с унитазом в виде трона
Трёхэтажный особняк выставили на продажу на сайте N1 за 80 миллионов рублей.
Обновлено в 00:48
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Футбол
Игрок потерял ₽900 тыс. в ставке на Кубок Америки
Экспресс состоял из четырех событий — матчей Кубка Америки между Колумбией и Катаром, Аргентиной и Парагваем, Уругваем и Японией, а также Катаром и Аргентиной.
Обновлено в 03:58
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Украинская сторона провела учения в Азовском море
Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Можно ли проехать «соточку» при пустом баке? Можно и больше!
Бытует мнение, что, даже когда уже загорелась лампочка, сигнализирующая, что бак пуст, можно еще легко проехать лишние сто километров, прежде чем автомобиль заглохнет.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Названы города России с самым большим автопарком
Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Наука
В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария
В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ
Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
Обновлено в 03:46
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В подмосковной электричке житель Твери отравил лекарством пассажира
В Московской области в электричке, следовавшей по маршруту «Подсолнечная – Москва» был найден мужчина, который чувствовал себя плохо, а через два часа скончался.
Обновлено в 04:04