Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноябряНародные новости вчера в 16:50

Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.

Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноября

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