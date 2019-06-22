Политика
Минфин США отсрочил санкции против группы ГАЗНьюс-НН вчера в 12:28
Власти США решили продлить для инвесторов завершение сделок с группой ГАЗ. Об этом сообщается в документах на сайте министерства финансов Штатов. Исключение из санкций для российской компании продлили до восьмого ноября.
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Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Экономика
Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей
Только за один год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, отметили специалисты, однако спрос на их покупку остался неизменным.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В России военные получили новые комплексы «Листва»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
Обновлено в 03:49
Общество
В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов
Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.
Обновлено в 05:16
Политика
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Петербурге 16-летняя девушка вспыхнула из-за загоревшегося платья
Несчастный случай произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя перекинулось на платье, а потом и на саму девушку.
Обновлено в 02:36
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
В британском парламенте нашли следы кокаина.
Обновлено в 04:54
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов
В России в мае 2019 года количество выданных кредитов потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).
Обновлено в 05:13
Политика
Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:26
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Здоровье
В Башкирии за пять месяцев ВИЧ заразились 1217 человек
За пять месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 1 217 новых случаев ВИЧ-инфекции (за тот же период в 2018 году – 1086).
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Обновлено в 04:16
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Здоровье
В Нижнем Тагиле депутаты определили двух почетных граждан города-2019
В 2019 году почетными гражданами Нижнего Тагила стали два известных в городе медика.
Обновлено в 03:43
Общество
Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
России вернули все права в ПАСЕ
Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19