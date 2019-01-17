Политика
Минфин США опять продлил срок завершения сделок с En+ и «Русалом»Вести.Ru вчера в 23:30
Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом", на этот раз — до 28 января. Но еще до наступления этой даты, если верить заявлениям главы министерства, данные компании должны быть выведены из-под американских санкций. Этому, кстати, хотели помешать в сенате, но не смогли.
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Минфин США объявил о продлении срока завершения сделок с «Русалом»
Московский Комсомолецвчера в 21:59
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