Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против ДерипаскиRT на русском 18:55

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски

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