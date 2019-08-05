Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РоссииРБК 04:12

Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании. О том, что Вашингтон введет новые санкции стало известно 3 августа. Тогда Госдепартамент называл датой вступления ограничений в силу после 19 августа.
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