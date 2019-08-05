Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РоссииРБК 04:12
Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании. О том, что Вашингтон введет новые санкции стало известно 3 августа. Тогда Госдепартамент называл датой вступления ограничений в силу после 19 августа.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Баскетбол
«Валенсия» подписала действующего чемпиона НБА
Обновлено в 05:41
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой
Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.
Обновлено в 00:17
Политика
Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
В России представили недорогой смартфон Philips S397
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Экономика
В России появится новый способ получения зарплаты
В России введут новый способ получения заработной платы – через систему быстрых платежей.
Обновлено в 03:33
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Политика
Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост
Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку арестованного студента ВШЭ
Обновлено в 06:15
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Авто
Европейский авторынок сократился впервые за пять лет
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), за первую половину 2019 года в Европе было продано 8 183 562 новых автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты
В екатеринбургском микрорайоне Вторчермет трое мужчин ограбили почтовое отделение.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено 03 августа в 16:25
Политика
В Госдуме намерены проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Наука
Исследователи установили личность американского «вампира»
Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.
Обновлено 03 августа в 12:52
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10