Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании. О том, что Вашингтон введет новые санкции стало известно 3 августа. Тогда Госдепартамент называл датой вступления ограничений в силу после 19 августа.

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

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