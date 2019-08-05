Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РоссииSostav.ru 04:25

Американский президент Дональд Трамп подписал указ с перечнем санкций, которые введут в отношении России из-за «дела Скрипалей». Ограничения вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
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Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

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Американские санкции вступят в действие 26 августа

Газета.Ru08:49

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Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа

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Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите

Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.
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Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
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В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»

Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
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Обновлено в 08:24
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